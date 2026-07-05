Bijzonder tafereel op A12: schadeformulier ingevuld aan campingtafel op snelweg

Grote kans dat je zondagochtend een bijzonder tafereel kon aanschouwen als je over de A12 bij Babberich reed. Een auto botste daar achter op een caravan, waarna de betrokkenen weigerden om oncomfortabel in de vangrail de schadeformulieren in te vullen. In plaats daarvan had de eigenaar van de caravan een beter idee: we klappen de tafel midden op de snelweg uit om in (camping)stijl de formulieren in te vullen.

En dus ontvouwde zich een heus campingtafereel op de A12, waarbij auto's vlak langs de gedupeerden aan de campingtafel reden. De politie was aanwezig om alles in goede banen te leiden en de veiligheid te bewaken.

De schade aan de caravan en de auto is aanzienlijk, maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de aanrijding.