Auto belandt in sloot bij Langeweg, bestuurster (32) overleden

Een 32-jarige bestuurster is maandagochtend overleden nadat ze met haar auto in de sloot terechtkwam. Voorbijgangers zagen de auto liggen aan de Zuiddijk in Langeweg.

Rond 07.50 uur kwam de melding bij de politie binnen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Hoe het voertuig precies in het water is beland, wordt nu onderzocht. De politie laat via X weten dat het slachtoffer uit Etten-Leur komt. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies", schrijft de politie.