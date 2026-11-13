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Fietsende vrouw (80) tientallen meters meegesleurd door vrachtwagen

Ongeluk

Vandaag, 14:42

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Een oudere fietsster is in Apeldoorn onder een vrachtwagen beland en ruim 50 meter meegesleurd. Dat meldt een 112-verslaggever ter plaatse.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 11.30 uur op de Deventerstraat. De vrachtwagen kwam vervolgens op het Kanaal Noord tot stilstand.

De hulpdiensten snelden massaal te hulp. De brandweer hielp om de fietsster onder de vrachtwagen vandaan te halen. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te komen.

Met spoed naar het ziekenhuis

Een ambulance bracht het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis. Volgens de 112-verslaggever gaat het om een 80-jarige vrouw.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie doet ter plaatse onderzoek. Daardoor blijft de weg nog enige tijd afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland
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