Een 64-jarige vrouw uit Leiden is donderdag overleden nadat ze met haar auto in de Herengracht in Amsterdam terechtkwam. Omstanders sprongen het water in om haar te redden, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed later in het ziekenhuis. Dat meldt de politie vrijdag.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 13.15 uur. Toen de politie ter plaatse kwam, waren meerdere omstanders al in het water gesprongen om de vrouw uit haar auto te bevrijden. Uiteindelijk wisten duikers van de brandweer haar uit het water te halen.

Hulpverleners begonnen direct met reanimeren. De vrouw werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later op de dag overleed. De politie gaat uit van een ongeval, aldus een politiewoordvoerder.