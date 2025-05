Helden: omstanders springen water in om automobilist te redden

Een heldhaftige scène op de Schinkelkade in Amsterdam-Zuid woensdagochtend. Mensen zagen daar een auto het water inrijden en iemand sprong meteen het water in om de bestuurder eruit te helpen.

De auto belandde even na 8.00 uur in het water. Volgens de politie is de bestuurder zelf het water in gereden, maar hoe het precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De bestuurder van de auto was de enige inzittende en is door een van de omstanders uit de auto getrokken en de waterkant op getrokken.

De auto is uit het water gehaald. Volgens de politie raakte er niemand gewond.