Een bouwvakker is woensdagmiddag in Amsterdam gewond geraakt bij een bouwongeval naast theater Carré. De man viel tijdens werkzaamheden bij een hotel door een gat en belandde in een kelder. Om hem uit de kelder te krijgen, moesten hulpdiensten een bouwkraan en een lege puinbak inzetten.

De hulpdiensten werden rond het middaguur gealarmeerd voor het ongeluk aan de Nieuwe Prinsengracht. Vanwege de lastige locatie werd ook een gespecialiseerd reddingsteam opgeroepen. De gewonde bouwvakker werd samen met ambulancepersoneel in een lege puinbak geplaatst, die vervolgens met een bouwkraan omhoog werd gehesen.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.