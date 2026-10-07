Ambulance botst tijdens spoedrit op auto in Rotterdam, automobilist onder invloed

Een ambulance heeft dinsdagavond in Rotterdam een ongeluk gehad tijdens een spoedrit. Het voertuig kwam in botsing met een auto. De bestuurder van de auto was onder invloed en heeft geen rijbewijs. Een van de ambulancebroeders is naar het ziekenhuis gebracht. Dat schrijft de politie op X.

Het ongeval gebeurde aan de Prins Alexanderlaan. De ambulance had zwaailichten en sirenes aan, en vervoerde een patiënt met spoed naar het ziekenhuis. Tijdens die rit klapte de ambulance op de auto, die een onverwachte beweging maakte, meldt een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk had geen gevolgen voor de patiënt die werd vervoerd, aldus de correspondent. Deze werd uiteindelijk door een andere ambulance meegenomen.

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Personeel nagekeken

Een van de ambulancebroeders raakte dusdanig gewond dat de medewerker naar het ziekenhuis moest. De andere ambulancebroeder is ter plekke nagekeken en was in orde. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en er is een remspoor van minimaal 30 meter zichtbaar op de weg waar het ongeluk gebeurde.

Onder invloed

De bestuurder van de auto die het ongeluk veroorzaakte was onder invloed van alcohol. Ook kon de persoon geen geldig rijbewijs tonen. De bestuurder is aangehouden.