Kind met spoed naar het ziekenhuis na val in sloot in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn is zondagochtend een kind met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een val in een sloot aan de Stoelmatter. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het slachtoffer is lange tijd gereanimeerd, meldt een correspondent ter plaatse.

Hulpdiensten kwamen in groten getale ter plaatse. Onder meer twee ambulances en een traumahelikopter waren aanwezig. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een ongeluk. De correspondent zegt dat het kind mogelijk is uitgegleden. Een ander kind hoorde een plons en is vervolgens op zoek gegaan naar hulp. Omstanders zouden vervolgens hebben geholpen om het kind uit het water te halen.