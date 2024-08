Agenten gewond na crash: politiewagen belandt in sloot bij Winterswijk

Twee agenten zijn vrijdagavond lichtgewond geraakt nadat hun politiewagen crashte en in een sloot belandde op de Corleseweg (N312) in Winterswijk.

Het ongeval vond plaats rond 23.15 uur in een bocht ter hoogte van de Veenhuisweg. Door een nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de controle over het stuur, waardoor de politiewagen in de berm belandde, over de kop sloeg en in een greppel tot stilstand kwam.

Politieauto zwaar beschadigd

Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulance, kwamen ter plaatse nadat de agenten om assistentie hadden gevraagd. De gewonde agenten zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld.

De politiewagen raakte zwaar beschadigd. De weg werd na het ongeval volledig afgesloten voor onderzoek.