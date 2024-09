Buurtbewoners geschokt door bizar ongeval met schilder: 'Ze rijden hier als imbecielen'

Een schilder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een bizar ongeluk in Rotterdam. De bestuurder van een bestelbus botste vol tegen de hoogwerker waarin de man aan het werk was. De bak maakte een flinke zwieper en knalde tegen een lantaarnpaal.

"Ik zag het pal voor mijn ogen gebeuren," vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Die man kreeg zo'n slinger, het leek wel een kermisattractie. Het was gewoon bizar." De hoogwerker kwam tot stilstand tegen de lantaarnpaal, waardoor de schilder net niet uit zijn bak viel. De paal heeft nu een flinke knik.

Racebaan

Volgens een buurtbewoonster is het niet het eerste incident met een pakketbezorger in de Welschapstraat. "Ze rijden hier als imbecielen door de straat. Ze houden geen rekening met de kinderen die hier spelen. Het is hier net een racebaan."

Mensen in de straat hebben zich over de schilder ontfermd, vertelt de vrouw. "We hebben hem geholpen, hij zat helemaal onder de verf." De man liep lichte verwondingen op aan zijn arm, volgens de buurtbewoners. "Ik hoop dat hij snel weer aan het werk kan."