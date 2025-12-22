Elf bezoekers onwel tijdens kerkelijke uitvaart Aartswoud, pand ontruimd

Tijdens een uitvaartplechtigheid in het Noord-Hollandse Aartswoud zijn maandagmiddag elf personen onwel geworden. Hulpdiensten rukten massaal uit.

De dienst vond plaats in een kerk aan de Schoolstraat. Tijdens de dienst kregen mensen hoofdpijn, voelden zich gedesoriënteerd en hadden behoefte aan frisse lucht.

Er waren meerdere ambulances aanwezig om de mensen met klachten na te kijken. Velen voelden zich snel weer beter, vier personen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De exacte oorzaak is nog niet bekend, de brandweer gaat uit van koolmonoxidevergiftiging door een defecte installatie. De installaties van het gebouw worden nader onderzocht.

De kerk is volgens de veiligheidsregio Noord-Holland Noord ontruimd en gasten zijn opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. Daar is de uitvaart voortgezet.