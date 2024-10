Twee gewonden na botsing op N279 bij Heeswijk-Dinther: vrouw bekneld geraakt

Bij een ernstige aanrijding op de Kanaaldijk-Noord in Heeswijk-Dinther zijn zondagavond twee personen gewond geraakt. Een zwarte BMW reed met hoge snelheid achterop een zilverkleurige Hyundai, waarin een echtpaar zat. Een van de slachtoffers moest uit het wrak worden gehaald.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur op de N279, vlakbij de Zuid-Willemsvaart. Een ooggetuige, die op dezelfde weg reed, beschrijft aan het Brabants Dagblad dat hij het ongeluk zag gebeuren. De donkere BMW zou volgens hem veel te hard hebben gereden. Toen de auto hem inhaalde, voelde hij de luchtdruk van het voorbijrazende voertuig. Even verderop knalde de BMW vol op de auto van het echtpaar. "Er vlogen onderdelen door de lucht en de auto's tolden over de weg."

De voorbijganger zette zijn auto veilig langs de weg en schoot de slachtoffers direct te hulp. De mannelijke bestuurder van de Hyundai kon met zijn hulp zelf uitstappen, maar de vrouwelijke passagier moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd.

In de war

De hulpdiensten waren na een telefoontje snel ter plaatse. Volgens de getuige was de bestuurder van de BMW in de war en leek hij zich niet bewust van wat er was gebeurd. "Hij zat op de vangrail een sigaret te roken, terwijl zijn auto nog rookte." Hij raakte niet gewond, maar werd wel door ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij deed een blaas- en speekseltest, waaruit bleek dat hij niet onder invloed was.

De exacte oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk en het is niet bekend of de politie verder onderzoek zal doen. De N279 was een deel van de nacht gesloten voor het overige verkeer. De twee voertuigen moesten worden weggesleept en de weg moest vrij worden gemaakt van brokstukken.