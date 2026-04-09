A16 bij Rotterdam weer gedeeltelijk open na brand vrachtwagen

De A16 is ter hoogte van Rotterdam-Prins Alexander weer open voor verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was afgesloten omdat er een vrachtwagen met papier in brand stond.

De ANWB laat op X weten dat de vrachtwagen wordt nageblust, geborgen moet worden en dat daarna het wegdek nog moet worden gerepareerd. Dat kan tot 22.00 uur duren. Tot die tijd blijft de hoofdrijbaan richting Den Haag gesloten. De parallelbaan richting Den Haag en de rijbanen richting Breda zijn wel weer toegankelijk.