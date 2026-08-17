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A15 richting Rotterdam dicht na ongeluk bij Papendrecht

A15 richting Rotterdam dicht na ongeluk bij Papendrecht

Ongeluk

Vandaag, 16:56

De A15 richting Rotterdam is tijdens de maandagavondspits vanaf Papendrecht dicht, meldt Rijkswaterstaat. Ter hoogte van die Zuid-Hollandse plaats is een ongeluk gebeurd.

Op de snelweg botsten twee voertuigen op elkaar, een daarvan sloeg over de kop, meldt de politie. Een persoon raakte gewond en andere inzittenden worden ter plekke nagekeken.

Verkeer wordt omgeleid via A12 en A20

Rijkswaterstaat vermoedt dat de afhandeling van het ongeluk nog tot begin van de avond duurt. Er ligt onder meer veel olie op het wegdek. Het verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via de A12 en A20 richting Den Haag. Bestuurders kunnen nog wel de afslag Sliedrecht-Oost nemen; die is voor de plek van het ongeval.

Door ANP
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