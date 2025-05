Bemanning valt van binnenvaartschip na aanvaring op Westerschelde

Twee mensen zijn van een binnenvaartschip gevallen bij een botsing op de Westerschelde met een containerschip. Inmiddels zijn ze uit het water gehaald, meldt een woordvoerder van de Kustwacht.

In totaal waren er drie mensen op het binnenvaartschip. Een persoon is lichtgewond geraakt en wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De woordvoerder weet niet of dit een van de twee is die in het water terechtkwamen.

De botsing was vrijdag halverwege de middag tussen Hansweert en Doel. Volgens De Telegraaf kwamen verschillende reddingsschepen uit Antwerpen en Nederland snel ter plaatse en zette de kustwacht een helikopter in. "Iedereen is in veiligheid gebracht, de twee bemanningsleden konden ondertussen uit het water gered worden. Er raakte een persoon lichtgewond”, vertelt Edwin Granneman van Kustwacht Nederland tegen de krant.

Het binnenvaartschip, dat vanuit Antwerpen onderweg was naar Vlissingen, raakte beschadigd en wordt nu ondersteund door twee andere schepen.

ANP