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Vrouw met rollator (89) overlijdt na aanrijding op stoep in Geldrop

Vrouw met rollator (89) overlijdt na aanrijding op stoep in Geldrop

Ongeluk

Vandaag, 10:32

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Een 89-jarige vrouw is overleden aan de gevolgen van een aanrijding in Geldrop. Dat meldt de politie donderdag. De vrouw werd woensdag rond 17.30 uur aangereden door een auto toen zij over de stoep aan de Parallelweg liep.

De vrouw raakte zwaargewond bij de aanrijding. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen is overleden.

Politie onderzoekt oorzaak

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekendgemaakt.

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