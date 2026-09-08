Man (64) overleden na botsing met vrachtwagen in Tilburg

Een 64-jarige man uit Tilburg is dinsdagochtend overleden na een verkeersongeval met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde aan de noordkant van de stad.

Volgens de politie botste de automobilist achter op een vrachtwagen. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed naar de plaats van het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Politie onderzoekt ongeluk

De hulpdiensten schermden de omgeving af met zichtschermen. Ondanks de inzet van de hulpverleners overleed de bestuurder aan zijn verwondingen.

De weg is afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.