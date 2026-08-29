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Nederlandse wandelaar (35) verdronken in rivier in Italië

Nederlandse wandelaar (35) verdronken in rivier in Italië

Ongeluk

Vandaag, 14:40

Een 35-jarige Nederlandse wandelaar is verdronken in een rivier in Noordwest-Italië. Dat meldt de Italiaanse krant La Stampa.

De Italiaanse politie heeft de man geïdentificeerd nadat zijn zus hem als vermist had opgegeven, aldus de krant. Zij woont in Milaan. De auto die vlak bij de plek stond waar de Nederlander werd gevonden, staat geregistreerd op haar naam.

In de vallei van Valnontey, een zijdal van het Aostadal in de gemeente Cogne, probeerde de man woensdag de rivier over te steken. Bosarbeiders die op een bouwterrein aan het werk waren, zagen hem in het water vallen en alarmeerden de hulpdiensten.

Door ANP
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