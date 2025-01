29-jarige man overleden bij botsing tussen twee auto's in Haaksbergen

Een 29-jarige man uit Rekken is dinsdagochtend overleden bij een botsing tussen twee auto's in de Overijsselse plaats Haaksbergen. De botsing was rond 07.00 uur op de N739, meldt de politie op X.

De bestuurder van de andere auto is een 22-jarige man uit Emmen. Hij moest naar het ziekenhuis. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

ANP