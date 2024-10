20-jarige overleden bij ongeval in Nijverdal, bijrijder (21) naar ziekenhuis

Door een ongeval met een auto in het Overijsselse Nijverdal is een 20-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Hij was de bestuurder van de auto, meldt de politie.

Het ongeval vond zondag rond 00.30 uur plaats op de Helmkruidlaan. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Een 21-jarige man uit Nijverdal die ook in de auto zat, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd ingezet om de slachtoffers uit de auto te bevrijden.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Volgens een correspondent ter plaatse verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste hij tegen een boom.

ANP