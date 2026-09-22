Motorrijder (19) overleden na botsing met busje in Twente

Een 19-jarige man is overleden na een aanrijding nabij het Twentse Geesteren. Het slachtoffer, die op een motor zat, komt uit het nabijgelegen Vriezenveen. Het ongeluk gebeurde op maandag.

Door een nog onbekende oorzaak kwam de 19-jarige motorrijder in botsing met een bestelbus. De bestuurder van de bestelbus, een 27-jarige man uit Oldenzaal, werd na het ongeluk meegenomen naar het politiebureau en is daarna weer vrijgelaten.

In ernstige toestand naar het ziekenhuis

Het ongeluk van maandag gebeurde op de N748, een weg tussen Geesteren en Vriezenveen. Het 19-jarige slachtoffer werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht en bezweek daar uiteindelijk aan zijn verwondingen, zo meldt de politie op dinsdag.