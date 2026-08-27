Strandwachten redden zestien kinderen uit zee bij Ameland

Strandwachten op Ameland hebben maandag maar liefst zestien Duitse kinderen uit zee gered. De kinderen raakten in de problemen nadat ze onverwacht door een sterke stroming werden gegrepen. De KNRM meldt op Instagram dat de kinderen "volledig in paniek" waren.

De Duitse kinderen waren op kamp op Ameland toen ze werden meegesleurd door de stroming. "De kinderen hebben doodsangsten uitgestaan", schrijft de KNRM. "Ook voor de kampbegeleiding was het aangrijpend. Zij waren bang dat de kinderen voor hun ogen zouden verdrinken."

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De lifeguards waren er gelukkig snel bij. Een van hen heeft zeven kinderen zwemmend uit zee gehaald. Een ander hing met de groep aan één surfplank in de branding. Bij elke golf spoelden er weer kinderen van de plank, waarna de lifeguard ze weer terug moest halen. Ondertussen voer de waterscooter heen en weer.

Groot applaus

Uiteindelijk zijn alle kinderen gered en is iedereen er goed vanaf gekomen. "Maar deze reddingsactie heeft een diepe indruk achtergelaten."

De lifeguards kregen woensdag, toen ze langsgingen bij de kinderen, een groot applaus: