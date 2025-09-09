Maand cel voor maandenlange verkrachting koe op kinderboerderij

De man die vorig jaar herhaaldelijk een koe heeft verkracht op de kinderboerderij 't Wooldrik in Enschede moet een maand lang de cel in. De 60-jarige Mehmet A. klom vijf maanden lang over het hek om de stal binnen te sluipen, tot hij betrapt werd. Dinsdag veroordeelde de rechter hem tot een gevangenisstraf, meldt Tubantia.

Uit de rechtszaak van dinsdag is gebleken dat de A. daadwerkelijk de koe heeft verkracht. Volgens de rechter hing tijdens de daad de broek van de verdachte tot op zijn knieën.

Aanhouding

Bij zijn aanhouding beweerde A. dat hij met ene regelmaat de koeien op de kinderboerderij bezoekt om ze te voeren. Een specialist stelde echter vast dat er DNA van een koe op het geslachtsdeel van de verdachte is aangetroffen.

De 60-jarige heeft de rechtszaak niet bijgewoond. De man, die al minimaal 20 jaar zonder verblijfsvergunning in de regio Enschede woonde, is na zijn daad het land uitgezet en teruggegaan naar Turkije.

'Een weerzinwekkend feit'

Ontucht met een dier, op een plek waar kinderen met hun ouders komen, heeft maatschappelijke impact, vertelde de officier van justitie. Hij noemt het "een weerzinwekkend feit". De eis was dan ook een onvoorwaardelijke celstraf van een maand.

De rechter heeft de eis overgenomen. Zodra de 60-jarige man weer opduikt in Nederland moet hij de celstraf van een maand uitzitten.