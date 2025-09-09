Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Maand cel voor maandenlange verkrachting koe op kinderboerderij

Maand cel voor maandenlange verkrachting koe op kinderboerderij

Dierenmishandeling

Vandaag, 19:55

Link gekopieerd

De man die vorig jaar herhaaldelijk een koe heeft verkracht op de kinderboerderij 't Wooldrik in Enschede moet een maand lang de cel in. De 60-jarige Mehmet A. klom vijf maanden lang over het hek om de stal binnen te sluipen, tot hij betrapt werd. Dinsdag veroordeelde de rechter hem tot een gevangenisstraf, meldt Tubantia.

Uit de rechtszaak van dinsdag is gebleken dat de A. daadwerkelijk de koe heeft verkracht. Volgens de rechter hing tijdens de daad de broek van de verdachte tot op zijn knieën.

Aanhouding

Bij zijn aanhouding beweerde A. dat hij met ene regelmaat de koeien op de kinderboerderij bezoekt om ze te voeren. Een specialist stelde echter vast dat er DNA van een koe op het geslachtsdeel van de verdachte is aangetroffen.

De 60-jarige heeft de rechtszaak niet bijgewoond. De man, die al minimaal 20 jaar zonder verblijfsvergunning in de regio Enschede woonde, is na zijn daad het land uitgezet en teruggegaan naar Turkije.

'Een weerzinwekkend feit'

Ontucht met een dier, op een plek waar kinderen met hun ouders komen, heeft maatschappelijke impact, vertelde de officier van justitie. Hij noemt het "een weerzinwekkend feit". De eis was dan ook een onvoorwaardelijke celstraf van een maand.

De rechter heeft de eis overgenomen. Zodra de 60-jarige man weer opduikt in Nederland moet hij de celstraf van een maand uitzitten.

Lees ook

Vermoedelijke verkrachter van koe Laura is het land uitgezet
Vermoedelijke verkrachter van koe Laura is het land uitgezet
Kinderboerderij in shock: man verkracht koe Laura maandenlang, wordt betrapt door eigenaar
Kinderboerderij in shock: man verkracht koe Laura maandenlang, wordt betrapt door eigenaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.