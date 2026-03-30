Kraai met geamputeerde vleugel gevonden in Sprang-Capelle: 'Onnodig en wreed'

Dierenmishandeling

Vandaag, 15:47

De mensen van de dierenambulance in Brabant Noordoost hebben zaterdag een lugubere vondst gedaan. In Sprang-Capelle, vlak bij Kaatsheuvel, troffen zij een kraai aan met nog maar één vleugel. Iemand zou de andere vleugel er bewust uit hebben getrokken. Het dier had ook tape om het restant zitten.

"Hoe haal je het in je hoofd om een weerloos dier dit aan te doen", schrijft de dierenambulance op Facebook. "Onnodig, wreed en compleet respectloos tegenover een levend wezen." De vogel heeft door de mishandeling geen enkele kans meer om in het wild te overleven.

Wildopvang Brabant heeft de kraai inmiddels opgevangen. Of de vogel nog lang blijft leven, is onzeker.

Door Jamie van Velzen

