Overleden kat in doos gevonden in water bij Velden

In het water bij Schandelo in Velden is een doos met een overleden kat gevonden. Dat meldt Dierenambulance Limburg Noord. Een visser deed de schokkende ontdekking en schakelde direct de dierenambulance in. Samen met de politie werd het dier op het droge gehaald.

Het gaat om een zwarte kat met een grijze vlooienband. Er werd geen chip aangetroffen. De politie heeft ter plaatse bewijsmateriaal veiliggesteld en onderzoekt hoe de kat in het water terecht is gekomen.

De dierenambulance en politie roepen getuigen of de eigenaar op zich te melden.