Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Overleden kat in doos gevonden in water bij Velden

Overleden kat in doos gevonden in water bij Velden

Dierenmishandeling

Vandaag, 07:57

Link gekopieerd

In het water bij Schandelo in Velden is een doos met een overleden kat gevonden. Dat meldt Dierenambulance Limburg Noord. Een visser deed de schokkende ontdekking en schakelde direct de dierenambulance in. Samen met de politie werd het dier op het droge gehaald.

Het gaat om een zwarte kat met een grijze vlooienband. Er werd geen chip aangetroffen. De politie heeft ter plaatse bewijsmateriaal veiliggesteld en onderzoekt hoe de kat in het water terecht is gekomen.

De dierenambulance en politie roepen getuigen of de eigenaar op zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.