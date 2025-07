Voorbijgangers zien gans uit de lucht vallen: neergeschoten in Limburgse Thorn

Een gans is maandagavond uit de lucht geschoten in het Limburgse Thorn. Op röntgenfoto’s van de wildopvang was te zien dat het dier door vijf hagelkogels was doorboord. De gans is overgebracht naar de intensive care van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.

Ooggetuigen zagen de vogel bij de Bogenstraat uit de lucht vallen en schakelden de Dierenambulance in. Aanvankelijk leek het dier alleen aan de vleugels gewond, maar uit de foto's bleek dat de gans ook inwendige schade had opgelopen.

Er is melding gedaan bij de politie. De Dierenambulance roept iedereen die iets weet over het incident op om contact op te nemen met de politie.