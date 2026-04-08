Twee paarden overleden na schokkende vondst in schuur Westerwolde

In een vervallen schuur in Westerwolde zijn vorige week drie zwaar verwaarloosde paarden aangetroffen. Dat meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). De dieren stonden zonder droge plek, tussen modder, urine en ontlasting door gaten in het dak en de muren.

Eén paard was er zo slecht aan toe dat een dierenarts het direct moest laten inslapen. De andere twee zijn in beslag genomen, maar ook één van hen moest enkele dagen later worden geëuthanaseerd. Het derde dier maakt het naar omstandigheden goed en kan binnenkort worden herplaatst.

De eigenares heeft afstand gedaan van het dier en krijgt een proces-verbaal. De officier van justitie buigt zich over de zaak.