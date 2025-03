Dode kat in vuilniszak gevonden op industrieterrein Maastricht

Op een industrieterrein aan de Sandersweg in Maastricht hebben gemeentemedewerkers dinsdag een dode kat gevonden in een vuilniszak. Het dier bleek gechipt en stond als vermist geregistreerd. De dierenambulance werd ingeschakeld om het kadaver op te halen.

Volgens een medewerker van de dierenambulance blijft het onduidelijk hoe het dier op deze plek terecht is gekomen. "Ik vind het natuurlijk vreemd dat mensen dat doen", zegt hij tegen een correspondent. "Als je een dode kat vindt, bel dan de gemeente of bel de dierenambulance rechtstreeks. Dan kunnen we in ieder geval kijken of de eigenaar te achterhalen is."

Na een controle bleek de kat gechipt. "Gelukkig weet ik dus nu wie de eigenaar is. Daar ga ik nu heen om te kijken of die mensen thuis zijn en mogelijk de kat af te geven."

Gewond

Volgens de medewerker is het niet de juiste manier om een dier op deze manier achter te laten. "Het is eigenlijk geen manier om een dier in een tas neer te zetten en te denken: we zien wel wat er gebeurt", zegt hij. Ook is het voor hem een raadsel hoe de kat op het industrieterrein terecht is gekomen. "Ik kan wel zien dat hij gewond is, er zit wat bloed aan zijn zijkant. Maar ja, hoe die hier komt, is de vraag."

Als de eigenaar nog nergens van weet, maakt dat de situatie nog schrijnender. "Het is natuurlijk helemaal triest als iemand anders hem dood heeft gevonden en hier heeft neergezet", aldus de medewerker.