Hond Koda eet vlees met nietjes tijdens uitlaten, met spoed naar dierenarts

Hond Koda eet maandagavond in Aalsmeer tijdens het uitlaten een stuk vlees waar nietjes in zitten. Baasje Annamarie Noordhoek belt de spoeddienst van de dierenarts en wil nu andere hondenbezitters waarschuwen.

Maandagavond is Annamarie met haar partner hun hond Koda uit aan het laten wanneer ze ziet dat Koda iets van de grond eet. "Dat is nooit de bedoeling, maar ik dacht dat het een oude boterham of zoiets zou zijn", vertelt Annamarie. "Toen zag ik vijf stukken vlees liggen waar nietjes in waren gedrukt. Dat is wel echt even schrikken."

Het baasje van Koda belt de spoeddienst van de dierenarts. "Ik twijfelde eerst wel", aldus Noordhoek. "Het was niet duidelijk hoeveel nietjes ze in had geslikt en bij een spoedarts komen, kost best veel geld."

Vier nietjes ingeslikt

Wanneer Annamarie bij de spoedarts is, blijkt dat ze een goede keuze heeft gemaakt. "De arts maakte een röntgenfoto's van de maag van Koda", zegt Annamarie. "Daarop was te zien dat ze vier nietjes in had geslikt."

De röntgenfoto van hond Koda:

Nietjes in Röntgenfoto van hond Koda

De dierenarts vertelt haar dat er drie manieren zijn om de nietjes te verwijderen. Er kan een camera door de mond en de maag ingestoken worden om het weg te halen. Ze kunnen de hond laten braken of opereren. "Alle opties leken me niks, maar je moet wat", aldus Annamarie. "Uiteindelijk hebben we besloten om Koda te laten braken in de hoop dat de nietjes nog in het vlees zaten." Dat bleek het geval en na wat revalideren, is de hond nu weer helemaal de oude.

Door mensen aangesproken

Om andere hondeneigenaren te waarschuwen, plaatst Annamarie een bericht op Facebook. "Voor ik het wist, was het flink gedeeld. Ik word nu zelfs door veel mensen aangesproken die ik niet ken, dat ze meeleven met mijn hond", vertelt Annamarie. "Dat doet me heel veel."

Annamarie en haar partner hebben het verhaal gemeld bij de politie.