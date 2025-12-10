Vrouw scheurt met 214 km/u over A50 met peuter op de achterbank

Een vrouw heeft maandagochtend vroeg haar rijbewijs moeten inleveren nadat agenten haar met 214 kilometer per uur over de snelweg zagen razen. Toen ze haar aan de kant zetten op de A50 richting Zwolle, troffen ze tot hun schrik een peuter aan op de achterbank. De politie heeft daarom ook melding gedaan bij Veilig Thuis.

Dat melden wijkagenten van Apeldoorn-West op Instagram. De vrouw reed midden in de nacht met hoge snelheid over een nat wegdek. De politie heeft haar daarnaast aangemeld bij het CBR voor een verplichte EMG-cursus, bedoeld voor mensen die zich gevaarlijk gedragen in het verkeer.

Waarom de bestuurster zo hard reed, is niet bekend. Onderweg naar het politiebureau kwamen agenten op de A50 nóg een roekeloze weggebruiker tegen. Deze bestuurder slingerde over de weg en bleek 1,95 promille alcohol in zijn bloed te hebben, bijna vier keer de toegestane limiet van 0,5 promille. Ook hij moest zijn rijbewijs inleveren.