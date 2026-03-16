Defensiemedewerker (31) aangehouden: woning vol militaire spullen

Vandaag, 18:45

Een 31-jarige medewerker van Defensie is maandag aangehouden voor het verduisteren van goederen. Dat bevestigt de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van PZC. De woning van de man in Zwijndrecht is doorzocht. Daarbij zijn spullen afkomstig van Defensie in beslag genomen.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zegt dat onderzoek moet uitwijzen om wat voor spullen het precies gaat en of alles inderdaad gestolen is. Volgens PZC stond er maandag tijdens de doorzoeking een defensietruck bij de woning aan de Bilderdijkstraat. Na een aantal uur was die bijna helemaal gevuld met goederen.

Volgens aanwezigen gaat het om een grote hoeveelheid materieel, waaronder kogelwerende helmen, kogelwerende vesten, kleding, veldbedden, tenten, tassen, messen, tablets, munitiekisten en gereedschap, schrijft 112 Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

