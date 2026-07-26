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Politie houdt verdachte aan na zware mishandeling twee mannen Den Haag

Politie houdt verdachte aan na zware mishandeling twee mannen Den Haag

Crime

Vandaag, 11:12

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De politie heeft zaterdagavond in het Haagse Zuiderpark een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Twee mannen raakten dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten.

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Toen de politie arriveerde, waren omstanders bezig een van de gewonde mannen te reanimeren. De twee slachtoffers (49 en 50 jaar) komen uit Den Haag. De verdachte werd opgepakt na aanwijzingen van getuigen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was.

Door ANP
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