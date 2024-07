Zwaargewonde na schietpartij in horecazaak Leeuwarden

In Leeuwarden is een persoon ernstig gewond geraakt door een schietpartij. Die vond volgens de politie aan het begin van de avond plaats in een horecagelegenheid aan de Voorstreek, in het centrum van de stad. Aan het slachtoffer wordt hulp verleend.

De politie zegt te zoeken naar een of twee verdachten, die na de schietpartij in onbekende richting zouden zijn gevlucht.

ANP