Zwaargewonde man op straat gevonden in Terneuzen: politie tast in het duister

Maandagochtend vroeg is een zwaargewonde man aangetroffen op de Nieuwstraat in Terneuzen. Dat gebeurde rond 06.00 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit, en ook een traumahelikopter werd ingezet om medische hulp te verlenen.

De man is in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Wie hij precies is, is nog niet bekendgemaakt. De politie heeft direct een uitgebreid onderzoek opgestart in de straat, en forensisch specialisten hebben ter plekke sporen veiliggesteld.

Politie zoekt getuigen en beelden

Wat zich precies heeft afgespeeld in de vroege ochtenduren is op dit moment nog een raadsel. De politie hoopt dat omwonenden of voorbijgangers iets hebben gezien of gehoord. Ook camerabeelden van deurbelcamera’s of beveiligingscamera’s kunnen van groot belang zijn.

Wie informatie heeft over deze situatie wordt dringend gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het digitale tipformulier.