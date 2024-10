Zwaargewonde man na steekpartij bij station Deventer, zeven aanhoudingen

Een bijzonder onrustige avond op en rond het station van Deventer. In de buurt werd daar rond 20.00 uur dinsdagavond een zwaargewonde man aangetroffen. Op het station zelf heeft de politie zeven aanhoudingen verricht.

Volgens getuigen zou de man gewond zijn geraakt in zijn schouder en hals of nek, aldus een correspondent. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen maar deze bleek niet meer nodig. De gewonde man werd wel in allerijl afgevoerd, met de ambulance, naar het ziekenhuis.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Aanhoudingen

Op het nabijgelegen station van de Overijsselse plaats heeft de politie iets later op de avond zeven jonge mannen kunnen aanhouden. Het is nog niet helder wat ze precies met de zaak te maken hebben, daarom zijn ze allemaal meegenomen naar het bureau. Een hondengeleider is ingezet bij de zoektocht naar een eventueel steekwapen. Er is nog niet bekend of er iets is aangetroffen.