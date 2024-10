Zwaargewonde door steekincident bij station in Dordrecht

Door een steekincident bij het station van Dordrecht is maandagavond laat een persoon zwaargewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is aangehouden.

Het steekincident vond even na 22.45 uur plaats op het Stationsplein. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd voorafgaand aan de steekpartij.

Steekpartij bij metrostation

Ook op de Coolhaven in Rotterdam was maandagavond laat een steekincident. Daarbij raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde rond 22.55 uur bij een metrostation aan de rand van het centrum. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

ANP