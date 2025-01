Zwaargewonde door steekincident bij Ahoy Rotterdam

Op de Ahoyweg in het Rotterdamse stadsdeel Charlois is zaterdagavond een persoon zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Twee mannen zijn aangehouden in verband met het incident.

Volgens Media TV vond het steekincident plaats op het voorplein van Ahoy. Een correspondent ter plaatse meldt dat het mes, waarmee mogelijk gestoken is, zou zijn aangetroffen in een put.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het incident.

ANP