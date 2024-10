Zwaargewonde bij steekpartij in Zuiderpark Den Haag, dader gevlucht

In het Zuiderpark in Den Haag heeft ter hoogte van de Haagse Politie Sportvereniging (HPSV) een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon is zwaargewond geraakt, meldt de politie.

De hulpdiensten die ter plaatse kwamen, hebben direct hulp verleend aan het slachtoffer, dat vervolgens met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een correspondent lagen op de grond een tas, schoenen en een grote plas bloed.

Volgens omstanders werd het slachtoffer op een veldje gestoken en vluchtte deze daarna over een bruggetje, waar hij of zij gewond op de grond viel. De politie is nog op zoek naar de dader.