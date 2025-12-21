Boodschap achtergelaten bij vuurwerkexplosie tuincentrum in Den Haag

Een tuincentrum aan de Loosduinse Hoofdstraat in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag het doelwit geweest van een explosie. De ontploffing, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk, gebeurde rond 03.00 uur, meldt een politiewoordvoerder

Voor de deur van het tuincentrum zijn meerdere A4'tjes gevonden met daarop een dreigende boodschap. Op beelden van de correspondent ter plaatse is te lezen: 'Hollander 20 stuks tijd om te betalen!!!'. Wat deze tekst precies betekent, is onderdeel van het onderzoek, aldus de woordvoerster.

De boodschap in kwestie.

Mensen die iets gehoord of gezien hebben rond het tijdstip dat de explosie gebeurde, worden gevraagd zich te melden.