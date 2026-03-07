Hond Bumper gestolen in Zoeterwoude, politie doet getuigenoproep

Hond Bumper is eind februari gestolen in Zoeterwoude en wordt nog altijd vermist. De 5-jarige langharige Russische herdershond werd op 24 februari tussen 10.00 en 11.00 uur meegenomen vanaf een woning aan de Dr. Kortmannstraat. De politie roept getuigen op zich te melden.

In de periode vóór de diefstal kwamen er bij de gemeente Zoeterwoude en bij de eigenaren meerdere meldingen binnen over de leefomgeving van de hond. De dierenpolitie heeft de situatie onderzocht en vastgesteld dat alles volgens de wet in orde was.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat zie je in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Politie: meenemen hond is diefstal

De politie laat weten dat zorgen om dieren niet betekenen dat iemand een hond mag meenemen. "Wij begrijpen dat mensen zich zorgen kunnen maken over het welzijn van dieren en dat ieder dier een liefdevolle plek verdient. Dat betekent echter niet dat iemand het recht heeft om een hond mee te nemen omdat hij of zij het niet eens is met de situatie. Het meenemen van een hond zonder toestemming is diefstal en dus een misdrijf."

Mensen die Bumper hebben gezien, weten waar hij is of informatie hebben over wie hem heeft meegenomen, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.