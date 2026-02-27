Volg Hart van Nederland
Meerdere aanrandingen bij Balijbos, 21-jarige man aangehouden

Crime

Vandaag, 20:52 - Update: 37 minuten geleden

De politie heeft donderdagmiddag een 21-jarige man uit Zoetermeer aangehouden op verdenking van meerdere aanrandingen in de omgeving van het Balijbos in Pijnacker-Nootdorp. De verdachte zit nog vast en zijn betrokkenheid bij de incidenten wordt verder onderzocht.

De man wordt verdacht van twee aanrandingen en één poging daartoe in de afgelopen weken. Daarbij zouden verschillende vrouwen zijn lastiggevallen en betast. De eerste melding van een incident kwam binnen op 18 februari.

Signalement

Eerder verspreidde de politie een signalement van de verdachte. Na een tip van een oplettende burger kon de man worden opgespoord en aangehouden in het Balijbos. Getuigen of mensen met aanvullende informatie worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

