Gewonde na steekincident bij PostNL in Zoetermeer

Crime

Vandaag, 17:58

Een persoon is maandag in Zoetermeer gewond geraakt bij een steekpartij aan de Stephensonstraat. Het slachtoffer is geraakt in het hoofd. Het incident vond plaats in een pand van PostNL.

Een getuige vertelt aan een correspondent ter plaatse dat de gewonde op de eerste verdieping lag, naast een plasje met bloed. Het slachtoffer kon ter plaatse behandeld worden. Kort na de steekpartij heeft de politie de verdachte aangehouden.

PostNL laat aan Hart van Nederland weten dat ze op de hoogte zijn van het incident. Ze zoeken uit wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

