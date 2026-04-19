Man (72) zwaar mishandeld bij hondenuitlaatplaats Zoetermeer, verdachten vast

Crime

Vandaag, 11:56

Een 72-jarige man is eind maart zwaar mishandeld bij een hondenuitlaatplaats in Zoetermeer. Hij werd geschopt, geslagen en zelfs in zijn hoofd gestoken. De politie heeft vrijdag en zaterdag twee verdachten opgepakt, zo melden zij zondag.

Het geweld vond plaats op zondagmiddag 22 maart aan het Van Doornenplantsoen. Volgens de politie blokkeerde een van de verdachten de toegang tot de hondenuitlaatplaats, waardoor anderen er niet meer in konden.

Toen de 72-jarige man daar iets van zei, sloeg de situatie om. De verdachte begon te dreigen met geweld en belde een tweede man. Nadat die arriveerde, werd het slachtoffer door beide mannen aangevallen.

Man geslagen, geschopt en gestoken

De twee verdachten gingen de man te lijf met schoppen en slaan. Ook werd hij in zijn hoofd gestoken. Het slachtoffer is na de mishandeling naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn huidige toestand is niets bekendgemaakt door de politie.

Door ANP

