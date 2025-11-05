Man op dak Zoetermeer blijkt gezocht voor moord, moet nog 30 jaar cel in

In Zoetermeer heeft de politie een internationaal gezochte man aangehouden op het dak van een appartementencomplex aan de Zalkerbos. De verdachte, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, moet in Colombia nog 30 jaar gevangenisstraf uitzitten en wordt bovendien gezocht voor moord.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de man was gezien toen hij de buitenkant van het Zoetermeerse appartementencomplex Zalkerbos beklom. De politie trof de man aan op het dak. Hij had geen coherent verhaal over zijn identiteit en de reden voor zijn klimtocht. Na verder onderzoek bleek dat het om een Dominicaan ging. Hoe hij in Zoetermeer terecht is gekomen, is niet bekend.

Na navraag bij de Dominicaanse autoriteiten kon zijn identiteit worden vastgesteld. De man bleek internationaal gezocht voor moord in Colombia. Hij moet daar ook nog dertig jaar gevangenisstraf uitzitten; of dat samenhangt met de moordzaak is onduidelijk. De politie kon niet meedelen of de man wordt uitgeleverd.