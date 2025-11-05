Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man op dak Zoetermeer blijkt gezocht voor moord, moet nog 30 jaar cel in

Man op dak Zoetermeer blijkt gezocht voor moord, moet nog 30 jaar cel in

Crime

Vandaag, 12:21

Link gekopieerd

In Zoetermeer heeft de politie een internationaal gezochte man aangehouden op het dak van een appartementencomplex aan de Zalkerbos. De verdachte, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, moet in Colombia nog 30 jaar gevangenisstraf uitzitten en wordt bovendien gezocht voor moord.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de man was gezien toen hij de buitenkant van het Zoetermeerse appartementencomplex Zalkerbos beklom. De politie trof de man aan op het dak. Hij had geen coherent verhaal over zijn identiteit en de reden voor zijn klimtocht. Na verder onderzoek bleek dat het om een Dominicaan ging. Hoe hij in Zoetermeer terecht is gekomen, is niet bekend.

Na navraag bij de Dominicaanse autoriteiten kon zijn identiteit worden vastgesteld. De man bleek internationaal gezocht voor moord in Colombia. Hij moet daar ook nog dertig jaar gevangenisstraf uitzitten; of dat samenhangt met de moordzaak is onduidelijk. De politie kon niet meedelen of de man wordt uitgeleverd.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.