Incident met steekwapen in woning Zoetermeer, man en vrouw aangehouden

Crime

Vandaag, 16:56

In een woning aan de Cornelis Boslaan in Zoetermeer heeft zaterdag rond 14.30 uur een incident met een steekwapen plaatsgevonden. Volgens de politie zou het gaan om een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer. Een man en een vrouw zijn aangehouden.

Een van de twee betrokkenen, vermoedelijk het slachtoffer, zou vanuit de woning naar het nabijgelegen tankstation BP zijn gelopen, waar hij om hulp heeft gevraagd. De politie en ambulance kwamen snel ter plaatse en troffen de man aan op straat. Het slachtoffer is daarna zonder spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De inzet van de opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd.

Volgens een woordvoerder van de politie Den Haag ging het geweld "over en weer" en liepen beide betrokkenen licht letsel op. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer.

Zowel het slachtoffer als de betrokken vrouw zijn aangehouden voor geweldpleging. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.

Door Redactie Hart van Nederland

