OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Halloweenfeest in Zoetermeer loopt uit de hand, politie bekogeld

Crime

Vandaag, 09:36

Link gekopieerd

Een Halloweenfeest in Zoetermeer is vrijdagavond uitgelopen op ongeregeldheden. Meerdere groepen jongeren bekogelden agenten met vuurwerk en andere voorwerpen. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Het feest begon rustig, maar later op de avond ontstonden ongeregeldheden. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen en jongeren voorwerpen naar de politie gooien. Ook wordt er met een fiets gegooid.

De politie wist de groepen jongeren uiteindelijk uit elkaar te drijven. Ook werd het centrum van Zoetermeer afgesloten. Eerder werd nog gesproken over tien aanhoudingen, maar dat blijken er negen te zijn.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.