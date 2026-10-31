Halloweenfeest in Zoetermeer loopt uit de hand, politie bekogeld

Een Halloweenfeest in Zoetermeer is vrijdagavond uitgelopen op ongeregeldheden. Meerdere groepen jongeren bekogelden agenten met vuurwerk en andere voorwerpen. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Het feest begon rustig, maar later op de avond ontstonden ongeregeldheden. Op beelden is te zien hoe mensen wegrennen en jongeren voorwerpen naar de politie gooien. Ook wordt er met een fiets gegooid.

De politie wist de groepen jongeren uiteindelijk uit elkaar te drijven. Ook werd het centrum van Zoetermeer afgesloten. Eerder werd nog gesproken over tien aanhoudingen, maar dat blijken er negen te zijn.