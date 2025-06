Gewonde bij schietpartij in Zoetermeer, politie zoekt dader

Een onrustige donderdagmiddag in Zoetermeer. Daar is bij een schietpartij aan de Bordewijkhoeve een gewonde gevallen. De politie is nog op zoek naar de dader en heeft daarom ook een signalement vrijgegeven en een waarschuwing: benader de man niet zelf.

Het voorval vond plaats rond 15.40 uur in de wijk Buytenwegh in de Zuid-Hollandse stad. Hulpdiensten kwamen naderhand massaal te plaatse, bijna alle agenten hadden een kogelwerend vest aan. De dader is nog op vrije voeten en daarom is er door de politie een signalement online gezet.

Dat ziet er als volgt uit:

Een lichtgetinte man

1.80 meter lang

Heeft een piercing naast zijn ook en bovenlip

Heeft diverse tattoos

Heeft enkele gouden tanden

Draagt een blauwe polo

Wie de man ziet moet direct 112 bellen en hem vooral zelf niet benaderen, hij kan namelijk nog in het bezit zijn van een wapen.