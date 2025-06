Verdachte explosie Zoetermeer langer vast voor poging tot moord

De 35-jarige man uit het Drentse dorp Exloo die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie in Zoetermeer blijft negentig dagen langer in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man onder meer van een poging tot moord dan wel doodslag.

Door de ontploffing die vermoedelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk raakten drie mensen gewond. Een van hen, een 31-jarige man uit Zoetermeer, moest naar het ziekenhuis. Twee andere slachtoffers zaten tijdens de explosie in een voertuig.

Verdachte zien wegrennen

De explosie aan de Van Leeuwenhoeklaan op zaterdag 24 mei rond 18.00 uur beschadigde meerdere auto's en de gevel van een flatgebouw. Omstanders hebben de verdachte na het incident tegengehouden toen hij wilde vluchten, waarop de politie hem kon arresteren. Volgens het OM heeft de verdachte met de ontploffing goederen en mensenlevens in gevaar gebracht.

ANP