Agenten gewond bij vechtpartij in horecagelegenheid Zoetermeer

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag moeten ingrijpen bij een vechtpartij nabij een horecagelegenheid aan het Oostwaarts in Zoetermeer. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Rond 01.45 uur ontstond er een ruzie waarbij meerdere personen met elkaar op de vuist gingen. Agenten rukten massaal uit, met zeker negen politievoertuigen. Om de situatie onder controle te krijgen, werd onder meer een taser ingezet.

In totaal zijn vier mensen aangehouden, aldus de woordvoerder. Een van de verdachten raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De agenten zijn gewond geraakt bij de aanhouding.

Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek.