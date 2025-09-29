Man zwaargewond na steekpartij in Wateringen, verdachte aangehouden

Een man is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het Hofpark in Wateringen. De melding kwam rond 06.40 uur binnen, waarna politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte is nog niets bekend gemaakt.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek. Getuigen die meer weten over het incident worden opgeroepen zich te melden.