Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man zwaargewond na steekpartij in Wateringen, verdachte aangehouden

Man zwaargewond na steekpartij in Wateringen, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 09:32

Link gekopieerd

Een man is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een steekpartij in het Hofpark in Wateringen. De melding kwam rond 06.40 uur binnen, waarna politie, ambulance en het Mobiel Medisch Team werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van zowel het slachtoffer als de verdachte is nog niets bekend gemaakt.

De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek. Getuigen die meer weten over het incident worden opgeroepen zich te melden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.